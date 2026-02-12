Maltempo Brasile, temporale si abbatte su Rio de Janeiro: inondazioni a Vidigal e Rocinha | VIDEO

Un forte temporale ha colpito la città di Rio de Janeiro la sera di mercoledì 11 febbraio, causando inondazioni a Vidigal e Rocinha e lasciando le strade chiuse in città. I ​​video che circolano sui social media mostrano strade allagate in entrambe le comunità. Il comune rimane in allerta di Livello 2 dalle prime ore di martedì 10 febbraio a causa dell’impatto delle precedenti piogge. Secondo il Sistema di Allerta di Rio, tra le 20:00 e le 20:15, sono state registrate piogge molto intense a Rocinha (23,2mm) e Vidigal (14,6mm). Le due regioni hanno concentrato i totali di precipitazioni più elevati della giornata: 52,4mm a Rocinha e 45,0mm a Vidigal.

Nella comunità di Morro Dois Irmãos (Vidigal), un video mostra l’acqua che scorre lungo i pendii, come un fiume in piena, trascinando motociclette e lasciando le persone bloccate.

Strade chiuse

A causa dell’elevata quantità di pioggia, Avenida Niemeyer e la pista ciclabile Tim Maia hanno dovuto essere chiuse in entrambe le direzioni. La Guardia Municipale ha operato con blocchi stradali e la deviazione è stata effettuata tramite l’autostrada Lagoa-Barra.

Ci sono state aree allagate in diversi punti, come Avenida Ayrton Senna a Barra da Tijuca, Estrada da Gávea a São Conrado e tratti di Avenida Brasil a Bangu. Sono state segnalate cadute di alberi anche a Recreio dos Bandeirantes, Leblon e Bangu, oltre a incidenti di caduta di alberi su linee elettriche a Gericinó e São Conrado.