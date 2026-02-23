Maltempo Bulgaria, Silistra paralizzata dal gelicidio: strade trasformate in lastre di ghiaccio e viabilità nel caos per la pioggia congelante | FOTO e VIDEO

A Silistra, lungo il basso corso del Danubio, le previsioni hanno trovato piena conferma: la città è stata interessata da un marcato episodio di gelicidio, uno dei fenomeni più insidiosi dell’inverno balcanico. Nel giro di poche ore, strade, marciapiedi e scalinate si sono trasformati in lastre di ghiaccio quasi invisibili, con condizioni di sicurezza rapidamente deteriorate. Dal punto di vista meteorologico, l’evento si è sviluppato secondo uno schema classico ma sempre delicato da gestire in fase previsionale. In quota è transitato un fronte caldo, associato a un flusso più mite proveniente da sud, mentre nei bassi strati persisteva uno strato d’aria fredda stagnante, intrappolato al suolo. Le precipitazioni si sono formate in ambiente termicamente positivo, cadendo come pioggia liquida; tuttavia, negli ultimi centinaia di metri prima del suolo, le gocce hanno attraversato aria con temperatura inferiore a 0 °C senza avere il tempo di ricristallizzare. Una volta a contatto con superfici già gelide, l’acqua ha congelato istantaneamente, generando uno strato compatto e trasparente di ghiaccio.

Questo tipo di configurazione verticale – aria fredda al suolo, cuscino caldo intermedio e sottile strato gelido superficiale – è la firma tipica del freezing rain, fenomeno noto in Italia come gelicidio. La sua pericolosità risiede proprio nella scarsa visibilità del ghiaccio formato: a differenza della neve, il deposito è quasi invisibile e rende estremamente scivolose carreggiate e percorsi pedonali.

Le conseguenze sul territorio sono state immediate. La viabilità urbana ha subito rallentamenti significativi, soprattutto nelle aree periferiche meno trattate con sale o sabbia. Il rischio di cadute per i pedoni è aumentato sensibilmente, così come la probabilità di incidenti stradali per perdita di aderenza. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a limitare gli spostamenti non indispensabili e a utilizzare pneumatici invernali adeguati.

Dal punto di vista climatologico, episodi di gelicidio sono più frequenti nelle regioni dell’Europa orientale dove l’intrusione di aria mite in quota può sovrapporsi a cuscini freddi continentali persistenti. L’evento odierno conferma quanto anche una precipitazione apparentemente “debole” possa avere impatti rilevanti quando interviene su un assetto termico verticale favorevole.