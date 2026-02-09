Maltempo Bulgaria: svolta invernale su Pamporovo, neve in intensificazione tra sera e notte | VIDEO

Pamporovo, rinomata località sciistica bulgara situata nel distretto di Smoljan, si trova in una fase tipica delle nevicate “da raffreddamento”, quando pioggia e nevischio lasciano spazio a nevicate più diffuse man mano che la colonna d’aria si raffredda e il limite neve scende di quota. Le osservazioni in tempo reale e gli aggiornamenti modellistici convergono su un punto chiave: tra la serata e la notte è atteso un calo termico più deciso, in grado di rendere la precipitazione progressivamente più solida e continua. In questa finestra, la neve non resterà confinata alle quote più alte, ma tenderà a spingersi verso i settori più bassi della località, migliorando l’efficacia degli accumuli.

Il quadro non si esaurisce in poche ore: nelle prossime 24–48 ore la circolazione rimarrà instabile, con il transito di impulsi perturbati capaci di generare precipitazioni intermittenti. A tratti, soprattutto in quota, i fenomeni potranno risultare di intensità moderata o localmente forte, con nevicate più fitte nelle fasi di maggiore forzante.

Dal punto di vista operativo, si tratta di una configurazione favorevole per il comprensorio: la neve fresca tende a rinforzare il fondo piste, ridurre la formazione di strati ghiacciati e migliorare la tenuta complessiva del manto, anche grazie al supporto dell’innevamento artificiale.

Attualmente, tra stazione base e settori superiori, la copertura nevosa oscilla tra 60 e 100 cm. Le webcam (Studenets, Snezhanka e le altre postazioni) restano lo strumento più utile per seguire l’evoluzione minuto per minuto: intensità delle nevicate, visibilità sui tracciati e condizioni del vento.