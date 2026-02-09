Maltempo Bulgaria: svolta invernale su Pamporovo, neve in intensificazione tra sera e notte | VIDEO

Maltempo Bulgaria, il manto nevoso già presente (60–100 cm) potrebbe rinforzarsi ulteriormente, con condizioni ideali per l’attività sciistica ma visibilità localmente ridotta

Neve Bulgaria

Pamporovo, rinomata località sciistica bulgara situata nel distretto di Smoljan, si trova in una fase tipica delle nevicate “da raffreddamento”, quando pioggia e nevischio lasciano spazio a nevicate più diffuse man mano che la colonna d’aria si raffredda e il limite neve scende di quota. Le osservazioni in tempo reale e gli aggiornamenti modellistici convergono su un punto chiave: tra la serata e la notte è atteso un calo termico più deciso, in grado di rendere la precipitazione progressivamente più solida e continua. In questa finestra, la neve non resterà confinata alle quote più alte, ma tenderà a spingersi verso i settori più bassi della località, migliorando l’efficacia degli accumuli.

Il quadro non si esaurisce in poche ore: nelle prossime 24–48 ore la circolazione rimarrà instabile, con il transito di impulsi perturbati capaci di generare precipitazioni intermittenti. A tratti, soprattutto in quota, i fenomeni potranno risultare di intensità moderata o localmente forte, con nevicate più fitte nelle fasi di maggiore forzante.

Dal punto di vista operativo, si tratta di una configurazione favorevole per il comprensorio: la neve fresca tende a rinforzare il fondo piste, ridurre la formazione di strati ghiacciati e migliorare la tenuta complessiva del manto, anche grazie al supporto dell’innevamento artificiale.

Attualmente, tra stazione base e settori superiori, la copertura nevosa oscilla tra 60 e 100 cm. Le webcam (Studenets, Snezhanka e le altre postazioni) restano lo strumento più utile per seguire l’evoluzione minuto per minuto: intensità delle nevicate, visibilità sui tracciati e condizioni del vento.

Maltempo Bulgaria, la neve a Pamporovo

Leggi altri articoli di IL METEO NEL MONDO