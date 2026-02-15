Maltempo Bulgaria, violento fronte temporalesco con shelf cloud su Sofia: raffiche di vento e precipitazioni intense e grandine con dinamica fuori scala | FOTO e VIDEO

Una scena che sembra rubata a fine primavera, ma che in realtà si è consumata nel cuore dell’inverno balcanico: nelle ultime ore, sopra Sofia, si è sviluppato un nucleo convettivo intenso, con rovesci improvvisi, pioggia a tratti abbondante e una tipica “sferzata” atmosferica fatta di raffiche di vento e crollo termico repentino. Un episodio breve, localizzato, ma estremamente indicativo del contesto sinottico anomalo che sta dominando la Bulgaria e parte dei Balcani centrali.

Un febbraio fuori scala: caldo anomalo e aria subtropicale

Da diversi giorni l’area balcanica è interessata da una circolazione che, più che invernale, ricorda una fase di mitezza primaverile: un campo di alta pressione mobile e un flusso meridionale in quota stanno convogliando aria insolitamente calda di matrice subtropicale verso Romania, Bulgaria e Serbia.

Le temperature registrano anomalie positive marcate, con valori che in alcune pianure interne risultano anche di 8–12°C superiori alle medie di febbraio. In pratica: l’inverno c’è, ma è “smorzato”, e la massa d’aria disponibile nei bassi strati è molto più favorevole alla convezione rispetto a quanto sarebbe normale.

Perché si è formata una cella temporalesca su Sofia

Il dettaglio interessante è la dinamica locale: l’episodio non nasce dal nulla, ma dall’interazione tra energia termica nei bassi strati e un meccanismo di innesco.

Nel caso specifico dell’area di Sofia, il passaggio di una linea di convergenza (un “confine” tra correnti diverse) e il transito di un debole impulso frontale hanno agito da miccia, favorendo moti verticali improvvisi e la formazione di cumulonembi isolati.

Queste celle, anche se non organizzate su larga scala, possono scaricare in poco tempo pioggia intensa, con fenomeni tipici della stagione calda:

rovesci a carattere torrenziale

raffiche discendenti improvvise (downburst locali)

(downburst locali) brusco calo della temperatura nel giro di minuti

Il radar meteorologico e le immagini satellitari hanno mostrato chiaramente la struttura convettiva, confermando la natura “estiva” del fenomeno, pur in un periodo climatologicamente opposto.

Un segnale della nuova volatilità atmosferica in Europa

Episodi come quello di Sofia non rappresentano automaticamente “il nuovo clima”, ma sono coerenti con un trend ormai evidente: stagioni sempre meno nette e un’atmosfera che, in presenza di anomalie termiche marcate, può esprimere instabilità anche in mesi tradizionalmente più stabili e freddi.

Quando febbraio diventa mite, e l’aria subtropicale entra con facilità nel Mediterraneo orientale e nei Balcani, basta un piccolo disturbo dinamico per trasformare una giornata apparentemente tranquilla in un evento convettivo improvviso.

Cosa aspettarsi nelle prossime ore

Finché il contesto resterà dominato da mitezza anomala e da un flusso umido in quota, il rischio di episodi convettivi isolati resterà presente: non si parla di temporali diffusi, ma di celle “a macchia di leopardo”, difficili da inquadrare con precisione e capaci di colpire in modo selettivo singole aree urbane o vallive.

In sintesi: il temporale su Sofia è un episodio breve, ma meteorologicamente molto significativo, perché racconta meglio di tante parole quanto l’atmosfera, in questa fase, sia entrata in una condizione instabile, anomala e fuori stagione.