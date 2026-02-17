Maltempo Calabria, 40 interventi dei Vigili del Fuoco nel Vibonese | FOTO

Sono stati oltre 40 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia nelle ultime 24 ore a causa del maltempo. Gli interventi dovuti alle abbondanti precipitazioni ed al forte vento hanno riguardato allagamenti e caduta di alberi, pali e insegne. Maggiormente interessate dagli allagamenti sono state le zone costiere, in particolare Pizzo e Vibo Marina, mente le aree interessate dal forte vento sono state la città di Vibo Valentia, i comuni del Serrese e l’altipiano del Poro. Da segnalare anche alcuni tetti scoperchiati a Tropea ed a Vibo Valentia. Per fronteggiare le numerose richieste di intervento, il dispositivo di soccorso è stato rafforzato tramite il mantenimento in servizio di personale smontante.

Le foto della gallery scorrevole in alto si riferiscono ad un intervento di rimozione alberi pericolanti sulla SP47 nei pressi di San Nicola da Crissa.

