Maltempo Calabria: a Vibo Valentia scuole e uffici chiusi, strade bloccate da alberi caduti

Il maltempo insiste sulla Calabria, con piogge e raffiche di vento furiose. Causa maltempo e vista l’ordinanza del Comune di Vibo Valentia di chiusura degli uffici pubblici e delle scuole, è stato rinviato a data destinarsi l’evento di presentazione del progetto LifeTerramare previsto nella sede dell’Ente Parchi Marini regionali della Calabria, ex Tonnara di Bivona. Caos anche sulle strade: per la caduta di alberi è stata chiusa la NSA572 “Di Monte Cucco e Monte Pecoraro” dal km 39,000 al km 43,000 a Serra San Bruno (VV). Le deviazioni vengono segnalate in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel piu breve tempo possibile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.