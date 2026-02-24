Maltempo Calabria: ai Laghi di Sibari si torna a casa dopo oltre undici giorni

A partire da domani le famiglie evacuate dai Laghi di Sibari potranno rientrare nelle loro case. Lo ha annunciato il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianpaolo Iacobini, con un video pubblicato sulla pagina Facebook del Comune. Da oltre undici giorni diverse famiglie di frazione Lattughelle e Laghi di Sibari erano state evacuate e allontanate dalle loro abitazioni a causa dell’esondazione del fiume Crati in diversi punti. “Da domani – ha detto il sindaco – si potrà tornare anche nel Centro Nautico”. Il sindaco invita i cittadini “a rispettare alcune prescrizioni”, come “non recarvi lungo le darsene, i pontili e non navigare lungo le darsene per motivi di sicurezza”. Iacobini ha ringraziato tutti, le forze dell’ordine, la Protezione civile, Calabria Verde e l’associazione Laghi di Sibari e i volontari giunti da tutta la Calabria.