Maltempo Calabria, allarme a Cosenza: esonda il fiume Campagnano, il Busento fa paura | VIDEO

Cosenza in allerta a causa della piena del fiume Busento. Le intense precipitazioni delle ultime 24 ore, tra i 60 e gli 80 mm nel Cosentino, hanno portato il livello del fiume oltre la soglia di guardia. In alcune zone di Cosenza, il fiume Campagnano ha superato gli argini: allagata via Montana, vicino all’argine destro: l’acqua ha invaso strade e abitazioni. Segnalate criticità in tutto il Cosentino a causa di diverse frane. Danni sono stati riportati a Cosenza Vecchia, in particolare nei punti vicino ai corsi d’acqua, a causa delle piene dei fiumi Crati e Busento, quest’ultimo esondato a Molino Irto. Le autorità locali che monitorano costantemente la situazione e invitano la popolazione alla massima prudenza.

Maltempo Calabria, a Cosenza esonda il fiume Campagnano

Allarme a Cosenza: il Busento supera la soglia di guardia

Maltempo, allarme a Cosenza: esondato il fiume Campagnano

