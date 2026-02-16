Maltempo Calabria: ancora 190 sfollati per l’esondazione del Crati

Circa 190 persone, evacuate venerdì scorso a causa dell’esondazione del fiume Crati, sono ancora accolte nelle strutture ricettive predisposte dal Comune di Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza. Tra queste, 60 provengono dalla contrada Lattughelle e dal complesso nautico dei Laghi di Sibari. Altre 130 persone, residenti sempre nella zona dei Laghi di Sibari, non sono ancora riuscite a rientrare nelle proprie abitazioni a causa della presenza di circa 60-70 centimetri d’acqua. “L’emergenza sta rientrando, ma non è ancora finita“, ha spiegato il sindaco di Cassano allo Ionio Gianpaolo Iacobini. “Nella giornata di oggi, a partire dal pomeriggio, è attesa una nuova perturbazione che speriamo risparmi il nostro comprensorio; dobbiamo però essere pronti ad affrontare anche quest’ultima fase critica del meteo e farci trovare preparati. Per questo abbiamo continuato anche in nottata, e lo faremo per tutta la giornata di oggi, a lavorare lungo gli argini per ricucire le fratture aperte dall’ondata di piena di venerdì. Nel corso della giornata odierna, insieme alla Protezione civile regionale, continueremo a monitorare l’evoluzione della situazione e daremo, tempestivamente, notizie e indicazioni sul da farsi; per cui vi invito a continuare a seguire le pagine ufficiali del Comune“.