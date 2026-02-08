Maltempo Calabria, anziano muore investito da una frana a Castrovillari

Un ottantenne ha perso la vita a Castrovillari, in provincia di Cosenza, a causa di uno smottamento lungo un sentiero che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto intorno alle 16:30. Lo scivolamento dello strato di terreno, presumibilmente dovuto alle piogge intense dei giorni scorsi, avrebbe investito l’ottantenne, rimasto sepolto sotto i detriti, in località Feliceto, zona impervia e di campagna. L’allarme è scattato immediatamente attivando la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento della città del Pollino impegnati nel recupero del corpo dell’uomo, i Carabinieri della locale compagnia che hanno effettuato i rilievi per accertare quanto accaduto e i sanitari del 118.

