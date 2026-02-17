Maltempo Calabria, attesa una nuova piena del Crati: prorogata l’evacuazione dei piani bassi a Cassano allo Ionio

Resta alta l’allerta nelle zone del Cosentino più martoriate dall’esondazione del fiume Crati, ossia Cassano allo Ionio e Corigliano Rossano. “Dati preoccupanti che devono indurre tutti alla cautela”, ha detto, in un video postato sulla pagina Facebook del Comune di Cassano allo Ionio, il sindaco Giampaolo Iacobini. Si è da poco conclusa una riunione tecnica sulla situazione della zona Lattughelle e Laghi di Sibari, nel territorio di Cassano, dove da venerdì scorso diverse famiglie sono state evacuate a causa dell’esondazione del fiume Crati in alcuni punti. Una prima evacuazione è stata disposta venerdì scorso, un’altra ieri sera a causa del peggioramento delle condizion meteo previste per oggi.

Il sindaco ha informato i cittadini che, in zona Lattughelle, i tecnici “sono riusciti a ricucire gli strappi lungo gli argini. Ma, pur tuttavia – ha aggiunto Iacobini – la situazione resta preoccupante perché il resto degli argini sono fragili“. Per questo motivo e per precauzione, l’amministrazione comunale ha prorogato l’ordinanza parziale di sgombero. “Ancora una volta – ha detto il sindaco – chiedo ai residenti in quelle zone la massima collaborazione: lasciare le case ubicate ai primi piani e ripararsi nei piani superiori o in case di amici o in quelle messe a disposizione dal Comune”.

Il sindaco è preoccupato perché nelle prossime ore è prevista una nuova piena del Crati. Disposta anche la chiusura dei plessi scolastici di contrada Lattughelle.

“C’è un altro fronte amaro – ha aggiunto – che è quello della zona dei Laghi di Sibari. Anche sugli argini che proteggono i Laghi di Sibari ci sono i tecnici al lavoro, ma non è semplice. Ma, adesso, lì il livello dell’acqua si è alzato ed è stato necessario interrompere il lavoro dei tecnici anche per tutelare la loro incolumità”.

Per venerdì, in queste zone, dovrebbe arrivare anche il capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.