Maltempo Calabria, chiusa la strada di collegamento Roccaforte del Greco – Diga del Menta

“A causa della caduta di alberi di alto fusto, dovuta agli eventi atmosferici estremi dei giorni scorsi, per motivi di sicurezza pubblica si è stati costretti ad un provvedimento temporaneo di divieto di transito veicolare lungo la strada di collegamento dal centro abitato di Roccaforte del Greco alla Diga del Menta”, lo comunica il sindaco Domenico Penna. Di seguito il testo dell’ordinanza:

“IL SINDACO

– quale autorità locale di protezione civile –

VISTA che la suddetta strada versa in stato di evidente pericolo, a causa della caduta di alberi di alto fusto, dovute agli eventi atmosferici estremi dei giorni scorsi, da rendere impossibile la percorrenza.

SENTITO il responsabile dell’Ufficio Tecnico in data odierna da cui si evince che lungo la strada Roccaforte del Greco – Diga del Menta sono caduti alberi di grosso fusto, ostruendo la carreggiata e molti alti risultano pericolanti, può presentare situazioni di pericolo per l’incolumità dei cittadini;

VISTO il D.lgs 18.08.2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

RITENUTO opportuno per motivi di sicurezza pubblica, adottare provvedimenti temporanei alla viabilità e la necessità, a tutela della pubblica incolumità, di dovere disciplinare la circolazione stradale Roccaforte del Greco– Diga del Menta e comunque predisporre tutte le misure atte ad evitare pericoli ed incidenti a cose e persone, al fine di rendere sicura ed agevole la circolazione, vietando la circolazione veicolare temporaneamente e fino alla messa in sicurezza della stessa”.