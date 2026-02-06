Maltempo Calabria: codice arancione sulla fascia tirrenica, Sila battuta dalla pioggia

Il maltempo continua a colpire la Calabria. Oggi è in vigore l’allerta meteo codice arancione sulle zone tirreniche di Cosenza, Catanzaro e Vibo Valentia, con numerosi Comuni che hanno deciso di chiudere scuole e spazi pubblici. Al momento, le piogge interessano soprattutto la parte centro-orientale della regione, in particolare il massiccio della Sila, senza però provocare danni o criticità. La Protezione civile regionale, guidata da Domenico Costarella, monitora costantemente l’evolversi della situazione.

