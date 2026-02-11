Maltempo Calabria, continua la strage di alberi in Sila. Provvidenziale intervento sulla SP208 a San Giovanni in Fiore | FOTO

Stamane sulla Sp208, nel territorio di San Giovanni in Fiore, una parte di un alto albero di pino si è spezzata a causa del maltempo dei giorni scorsi, rimanendo sospesa sulla carreggiata e mettendo ad evidente rischio l’incolumità pubblica. Sul posto la Polizia Provinciale di Cosenza – Distaccamento di San Giovanni in Fiore che hanno allertato il servizio viabilità della Provincia di Cosenza e visto l’imminente pericolo di caduta, la segnalazione è giunta ai Vigili del Fuoco che sono prontamente intervenuti con il distaccamento di San Giovanni in Fiore e un autoscala del Comando Provinciale di Cosenza.

Interrotta temporaneamente la circolazione dei veicoli in transito verso Longobucco e Bocchigliero e per il villaggio Germano di San Giovanni in Fiore. I pompieri hanno messo in sicurezza l’area e rimosso la parte d’albero spezzata e rimasta agganciata ad alcuni rami di un altro albero. Già nei giorni scorsi sia Anas sia la Provincia di Cosenza, con propri mezzi e con l’ausilio di privati, erano intervenuti per liberare diverse strade silane ubicate nel territorio di San Giovanni in Fiore, interrotte a causa della caduta di numerosi alberi anche di grosse dimensioni. Nei casi più urgenti di pericolo immediato per la pubblica incolumità, i Vigili del Fuoco avevano provveduto a effettuare numerosi interventi di soccorso.

Le forti piogge e le intense nevicate, appesantite dal contenuto di acqua liquida derivata da temperature mantenutesi sopra lo zero termico, hanno creato ingenti danni anche sulla rete elettrica. Gli alberi sono caduti in più casi tranciando cavi e piegando tralicci con un gran lavoro per ripristinare il servizio elettrico che in determinate zone continua ad essere assistito da gruppi elettrogeni di supporto.

