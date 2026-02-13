Maltempo Calabria, Cosentino in ginocchio: decine di interventi, danni a Mendicino e Casali del Manco | VIDEO

Dalla tarda sera di ieri vigili del fuoco impegnati in provincia di Cosenza per le forti piogge che stanno colpendo l’intero territorio: oltre 50 gli interventi svolti finora, disposto il raddoppio del personale operativo. Esondato il fiume Busento tra Cosenza e Dipignano, isolando una famiglia di dieci persone per il cui sono in corso le operazioni di soccorso. Le maggiori criticità a: Grisolia dove 10 persone, in difficoltà nelle loro abitazioni allagate, sono state portate al sicuro a bordo dei gommoni dei soccorritori fluviali; a Rogliano, in loc. contrada Pianoimbuto, le squadre stanno operando per raggiungere quattro cittadini rimasti isolati a causa di una frana; a Piano Lago, presso il CNR, i vigili del fuoco stanno recuperando materiale dai laboratori allagati per portarlo al riparo. Esondato anche il fiume Campagnano che ha invaso strade ed aree urbane, trascinando pali dell’illuminazione e danneggiando numerose autovetture.

Nel Cosentino, a causa delle abbondanti precipitazioni, si registrano frane, smottamenti, voragini e alberi caduti in strada, tombini saltati e disagi alla circolazione. Numerose auto risultano danneggiate a causa dell’allagamento delle strade e della piena dei corsi d’acqua, in particolare in punti critici di Cosenza e dell’hinterland. In provincia, a Carolei, due frazioni sono completamente isolate e un’abitazione è stata evacuata in via precauzionale. Anche a Casali del Manco, la frazione “Pedace” è completamente isolata a causa di una frana, alcuni alberi e rami sono caduti lungo la A2, tra gli svincoli di Cosenza Sud e il borgo del Savuto, a seguito delle avverse condizioni meteo, causando rallentamenti in direzione sud.

Casali del Manco (CS): frana isola la frazione di Pedace-Perito

Maltempo Calabria, numerosi danni a Mendicino (CS)

