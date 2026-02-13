Maltempo Calabria, danni a Tropea e nelle Serre: mareggiate, frane ed esondazioni | FOTO

Oltre 80 interventi dei Vigili del Fuoco nel Vibonese a causa del maltempo, 50 dei quali per la rimozione di alberi caduti o pericolanti soprattutto nella zona delle Serre. Nella serata di ieri, è stata chiusa, a causa di una frana, la strada provinciale che collega Stefanaconi a Vibo Valentia. Interdetta al traffico anche la strada provinciale che conduce a Polia a causa della caduta di alcuni alberi, così come la Statale 572 nel territorio di Serra San Bruno e che conduce a Monte Pecoraro. I danni maggiori si registrano a Tropea, dove le mareggiate hanno colpito diversi lidi sul lungomare (vedi foto della gallery scorrevole in alto), in particolare nella zona di Marina del Convento. Chiuse le strade intorno al porto, dove un torrente è esondato. La Polizia municipale ha intanto vietato il transito di veicoli e pedoni lungo la strada comunale “Le Grazie” e nei pressi del lungomare nel tratto pedonale accanto al Rocca Nettuno dove si è registrato il cedimento del fondo sottostante.

Problemi anche per il lungomare di Pizzo, dove le nuove barriere frangiflutti sono state danneggiate dalla forza del mare. A rischio esondazione anche il torrente Antonucci a Vibo Marina, dove i mezzi del Comune sono al lavoro per cercare di liberare la foce ed impedire danni maggiori.

Il maltempo non ha risparmiato nemmeno il lungomare di Reggio Calabria, dove alcuni lidi sono stati completamente distrutti. Danni anche alla tonnara di Palmi, mentre a San Lorenzo la furia di vento e pioggia ha sradicato l’Olmo secolare, simbolo della comunità.

Nel capoluogo di regione, un muro di cinta nei pressi del sottopasso di via Molè è crollato e un grande masso è caduto in viale dei Normanni. Disagi nelle aree interne, lungo le arterie Provinciali: una porzione di terreno ha ceduto tra Tiriolo e Marcellinara e il tratto della SP19 è stato chiuso.

