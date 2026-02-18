Maltempo Calabria, danni alla rete viaria: il punto tra strade chiuse e riaperte

Si fa la conta dei danni subiti dalla rete viaria in Calabria a causa del maltempo degli ultimi giorni. Secondo quanto rende noto l’Anas, la SS 278 “Di Potame” è stata riaperta a senso unico alternato dal km 8,000 al km 13,300 nel territorio di Domanico (CS). La SS 107 “Silana Crotonese” è stata riaperta al km 52,000, in località Celico (CS). In precedenza era stata chiusa al km 34,900 per detriti sul piano viabile e per la caduta di alberi al km 17,200. Sulla SS 18 “Tirrena Inferiore”, ad Acquappesa (CS), permangono rallentamenti a causa dell’allagamento del piano viabile e della caduta di rami e alberi. Sulla SS 19 “delle Calabrie”, nel territorio di Santo Stefano di Rogliano (CS), è attivo il senso unico alternato dal km 278,000 al km 292,000 per la presenza di detriti e fango sul piano viabile. Ulteriori criticità si registrano al km 278,100, al km 290 e tra il km 297 e il km 317.

Sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”, nel tratto compreso tra Cosenza e Rogliano in direzione sud, la circolazione è regolare. Il personale Anas è operativo senza sosta dalla notte, con squadre impegnate nelle attività di sorveglianza, monitoraggio e messa in sicurezza, oltre che nella gestione della viabilità lungo le arterie interessate.

Permane il presidio costante sui tratti colpiti dal maltempo: sulla SS 19 “delle Calabrie” a Tiriolo (CZ) per rischio frane e sulla NSA 572 “di Monte Cucco e Monte Pecoraro” (VV), tra Serra San Bruno e Mongiana, per rischio caduta alberi e per la verifica delle condizioni di transitabilità.

“Le Sale Operative Anas di Catanzaro e Cosenza – si legge in una nota – sono in collegamento continuo con il personale su strada, garantendo il coordinamento degli interventi e l’aggiornamento in tempo reale dell’evoluzione delle criticità”.

