Maltempo Calabria, Diamante chiede lo stato di calamità naturale

L’Amministrazione comunale di Diamante ha fatto richiesta dello stato di calamità naturale a seguito dei danni provocati dall’ondata di maltempo di questi giorni. “Il provvedimento adottato – dichiara il sindaco Achille Ordine – rappresenta un atto di responsabilità e di vicinanza concreta alla comunità. Una delibera con la quale l’Amministrazione comunale chiede alla Regione Calabria e al Dipartimento nazionale della Protezione civile il riconoscimento dello stato di emergenza e l’attivazione delle procedure per il ristoro dei danni ai cittadini, imprese e infrastrutture. Non si tratta di un atto formale, ma di un passaggio fondamentale per ottenere risorse straordinarie e garantire interventi urgenti che il bilancio ordinario dell’Ente non potrebbe sostenere da solo”.

“Dietro ogni situazione – prosegue il sindaco – ci sono persone. Famiglie costrette a lasciare le proprie case. Attività economiche che hanno subito danni. Cittadini che vivono con difficoltà negli spostamenti. Soggetti fragili che necessitano di tutela e assistenza. La priorità rimane una sola: proteggere i cittadini, sostenere le famiglie in difficoltà, aiutare le attività produttive a rialzarsi e ripristinare quanto prima la piena funzionalità delle infrastrutture pubbliche”.

“L’attivazione e il potenziamento del Centro operativo comunale, il coordinamento con la Prefettura, la Regione e gli organismi di Protezione civile – afferma Ordine – dimostrano un’Amministrazione presente, attenta, operativa, che ha messo al centro la sicurezza delle persone e la tutela del territorio. La richiesta dello stato di calamità non è solo un atto amministrativo, ma è un segnale chiaro di impegno, determinazione e responsabilità verso tutta la comunità. Diamante saprà reagire, come ha sempre fatto. Insieme”.

