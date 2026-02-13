Maltempo Calabria: disagi sull’A2 e per il trasporto ferroviario, grossa frana a Dipignano | FOTO

Il traffico risulta rallentato lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo in direzione Sud, nel tratto compreso tra Rogliano e Cosenza, a causa della caduta di alcuni alberi sulla carreggiata provocata dal maltempo che sta interessando l’intera fascia tirrenica della Calabria. Le squadre dell’ANAS sono impegnate nella rimozione degli ostacoli per ripristinare la normale viabilità. Disagi si registrano anche nel trasporto ferroviario. Sulla linea Sibari-Paola, utilizzata dai treni regionali, la circolazione è stata sospesa a seguito di un lieve smottamento verificatosi nei pressi dei binari. Sulla tratta Cetraro-Capo Bonifati, invece, il traffico ferroviario procede a rilento a causa delle forti raffiche di vento che stanno trascinando detriti sui binari. I tecnici di Rfi sono intervenuti per liberare l’area.

Criticità anche sulla rete stradale: a Dipignano una frana ha distrutto circa 100 metri di carreggiata e ha travolto 4 automobili parcheggiate, fortunatamente senza persone a bordo.

