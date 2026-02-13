Maltempo Calabria, domani chiusura della A2 tra Rogliano e Altilia Grimaldi per lavori dopo le forti piogge | DETTAGLI

Lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ si rende necessaria la chiusura temporanea del tratto compreso tra gli svincoli di Rogliano e Altilia Grimaldi, in conseguenza dei copiosi eventi meteorici che hanno colpito la Calabria negli ultimi giorni. Lo rende noto Anas. Nel dettaglio, si procederà allo svuotamento del materiale accumulato nelle reti paramassi e al disgaggio di alcune placche rocciose in prossimità del km 284. Tale attività si rende necessaria per garantire la continuità di funzionamento delle opere di protezione. Per consentire l’esecuzione delle lavorazioni, a partire dalle ore 9:00 di domani, sabato 14 febbraio 2026, e per una durata stimata di circa tre ore, e comunque fino al termine delle attività programmate, sarà disposta la chiusura temporanea del tratto autostradale.

Per il traffico di lunga percorrenza in direzione nord è prevista l’uscita obbligatoria allo svincolo di Falerna, con proseguimento lungo la SS18 e successivamente lungo la SS107, e rientro in autostrada allo svincolo di Cosenza Nord. Percorso inverso per i veicoli in direzione sud. Il traffico locale sarà consentito in direzione nord fino allo svincolo di Altilia Grimaldi e in direzione sud fino allo svincolo di Rogliano.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.