Maltempo Calabria, esondazione del Crati: evacuazioni a Cassano All’Ionio e Corigliano Rossano

Situazione sempre più difficile nel Cosentino a causa dell’esondazione del fiume Crati dopo le piogge incessanti delle scorse ore. Il Comune di Cassano All’Ionio avvisa dell’esondazione del Crati in contrada Piano Scafo, Lattughelle e zone limitrofe. Il sindaco Gianpaolo Iacobini “avvisa i cittadini di contrada Piano Scafo, Lattughelle e zone limitrofe, che è necessario per ragioni di sicurezza evacuare ed allontanarsi temporaneamente dalle proprie abitazioni fino a nuova comunicazione”, informa il Comune. “Invito tutti coloro i quali risiedono a Lattughelle ad abbandonare le proprie abitazioni o andate ai piani alti – dice il sindaco in un video postato sulla pagina Fb del Comune – Evitate piani terra e scantinati”.

Stessa comunicazione arriva dal Comune di Corigliano-Rossano: “i cittadini di C.da Thurio, Ministalla, Foggia e limitrofe devono evacuare ed allontanarsi temporaneamente dalle proprie abitazioni fino a nuova comunicazione”.

