Maltempo Calabria, fiume Crati oltre il primo dei due argini: “la situazione resta critica”

“Il fiume Crati è esondato dal letto occupando le aree golenali (lo spazio tra l’argine e il letto, ndr). Dal lato di Sibari ci sono due argini, il fiume ha già superato il primo“. Così all’ANSA il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianpaolo Iacobini, spiegando come la situazione resti “critica“. “Sul posto – prosegue – stanno operando, ininterrottamente da ieri, cioè da quando abbiamo attivato il Centro operativo comunale, uomini e donne della Protezione Civile, della Polizia municipale e della squadra manutenzione. Siamo tutti a difesa di Lattughelle e Sibari“. Il sindaco ha disposto, in via precauzionale, l’immediata interruzione delle attività didattiche del plesso scolastico di Lattughelle.

Nelle ultime ore, il fiume Crati è esondato in diversi punti, travolgendo argini già precari e invadendo ettari di terreni agricoli, strutture produttive e civili abitazioni. In località Ferramonti, nel comune di Tarsia, il Crati è straripato allagando campi, piccole aziende agricole, abitazioni e un parco di pannelli solari. Sul posto Carabinieri, operai della Protezione Civile e comuni cittadini che stanno cercando di far defluire l’acqua per salvare gli animali rimasti bloccati nelle stalle.

Il Comune di Zumpano, alle porte di Cosenza, ha emesso un’ordinanza urgente per lo “sgombero immediato” del multisala Andromeda, delle attività commerciali in zona e di alcune abitazioni a causa delle avverse condizioni meteorologiche. In particolare, il provvedimento è stato causato dal cedimento dell’asfalto sulla strada provinciale che costeggia il fiume Crati.

