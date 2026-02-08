Maltempo Calabria, frana lungo la SP Taverna-San Giovanni d’Albi: chiuso un tratto

I Vigili del Fuoco di Catanzaro sono intervenuti lungo la strada provinciale di collegamento Taverna – San Giovanni d’Albi per una verifica a seguito di una frana. “Nel corso del sopralluogo – si legge in una nota – è stato riscontrato un distacco di materiale roccioso attualmente fermo su un punto del costone, con concreto rischio di ulteriore caduta sulla sede stradale”. “L’amministrazione provinciale di Catanzaro, con il supporto di imprese locali, ha disposto la chiusura totale del tratto stradale interessato, in attesa di ulteriori verifiche tecnico-strumentali e dei necessari interventi di messa in sicurezza”, conclude la nota.

