Maltempo Calabria, frana nel Cosentino: il paese di Maierà è diviso in 2

Una frana causata dal maltempo ha colpito il Comune di Maierà, nel Cosentino, dove le forti piogge hanno provocato il distacco di detriti da un costone roccioso. Il materiale franato ha invaso la strada principale che collega il centro collinare alla costa tirrenica, compromettendo la viabilità. Il sindaco Ivano Russo ha emanato un’ordinanza per mettere in sicurezza l’area, affidando a una ditta privata la rimozione dei detriti. È stata inoltre disposta la chiusura delle scuole, poiché la frana ha diviso il paese in 2 e la viabilità alternativa non garantiva il trasporto scolastico in sicurezza. La riapertura degli istituti è prevista per lunedì 9 febbraio.

