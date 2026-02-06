Maltempo Calabria, frane e allagamenti nel Cosentino: aree interne isolate

Il maltempo delle ultime ore sta mettendo a dura prova il territorio del Cosentino, alle prese con smottamenti, allagamenti e disagi alla viabilità, soprattutto nelle aree interne. Particolarmente colpito il territorio di Altomonte, dove il fiume Brondo ha raggiunto il livello di piena a causa delle incessanti piogge e si sono registrati allagamenti in diverse proprietà private. Una frana si è verificata lungo la Strada provinciale 120, causando problemi e rallentamenti alla circolazione; i lavori di ripristino e messa in sicurezza partiranno a breve, come comunicato dalla Provincia, non appena le condizioni meteo lo consentiranno. Un’altra frana ha interessato il Comune di Maierà, lungo la costa tirrenica, isolando il centro abitato. Le scuole qui resteranno chiuse fino a lunedì 9 febbraio.

A Cerisano, un albero si è abbattuto nei pressi di un istituto scolastico, fortunatamente chiuso proprio per via dell’allerta meteo. Smottamenti e accumuli di detriti lungo le carreggiate anche a Mottafollone, Belsito e Paterno. A Saracena, sul Pollino, quattro abitazioni in contrada Puglisi sono rimaste isolate a causa di una frana.

