Maltempo Calabria, grandine furiosa su Gioia Tauro: chicchi violenti e vento impetuoso | VIDEO

Non si ferma il maltempo in Calabria. Disagi a Gioia Tauro dove alle 13.40 si è abbattuta un’improvvisa e impetuosa grandinata, la più violenta di una serie di episodi che hanno interessato il territorio nel corso della giornata. Secondo quanto segnalato, si tratterebbe infatti del terzo o quarto episodio di grandine registrato oggi, ma quello del primo pomeriggio è stato senza dubbio il più intenso, come si può chiaramente percepire dal fragore dei chicchi nel video allegato. La grandine è stata accompagnata da forti raffiche di vento, già presenti dalla notte, che hanno reso il quadro meteorologico particolarmente instabile.

Il vento sostenuto ha anticipato il peggioramento, culminato poi nel violento rovescio grandinigeno che in pochi minuti ha imbiancato strade e marciapiedi, creando difficoltà alla circolazione. Al momento non si segnalano danni gravi, ma la situazione resta sotto osservazione, soprattutto in considerazione della persistenza del maltempo e della reiterazione dei fenomeni temporaleschi nel corso della stessa giornata. Il video che documenta l’intensità della grandinata è stato realizzato da Mariano Nisticò, testimone diretto dell’episodio più violento di questo pomeriggio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.