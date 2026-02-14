Maltempo Calabria, il Crati rompe gli argini alla foce: paura tra Corigliano-Rossano e Cassano | FOTO e VIDEO

Nella tarda serata di ieri il fiume Crati ha ceduto lungo l’intero tratto della foce, provocando estese esondazioni che hanno interessato entrambi i versanti: quello sud nel territorio di Corigliano-Rossano e quello nord nel comune di Cassano allo Ionio. Le acque hanno invaso numerose abitazioni e aree limitrofe, causando l’interruzione dell’energia elettrica e gravi difficoltà alla viabilità locale. Attualmente sono operative le squadre fluviali dei Comandi di Cosenza e Crotone, impegnate nelle operazioni di soccorso per trarre in salvo circa 40 persone rimaste bloccate nelle proprie abitazioni prive di corrente elettrica.

Per velocizzare le operazioni di evacuazione è stato richiesto l’intervento di un elicottero del Reparto Volo di Lamezia.

La situazione permane critica. Sono attualmente circa 80 gli interventi ancora in coda, principalmente legati a frane e allagamenti.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza continua a monitorare costantemente l’evolversi dell’emergenza, garantendo la massima operatività sul territorio.

