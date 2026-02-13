Maltempo Calabria: il fiume Crati nel Cosentino “ha superato la soglia critica”

“Il fiume Crati, al confine tra Cassano allo Ionio e Corigliano-Rossano, nel Cosentino, ha superato la soglia critica fissata tra i 380 e 390 centimetri. Attualmente il livello è di circa 4,5 metri e continua a crescere“: è quanto ha dichiarato all’ANSA il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianpaolo Iacobini, precisando che “nel primo pomeriggio, intorno alle 14, si aspetta la piena“. “La situazione che si registra sul Crati è molto molto complicata. Alle quattro di stamattina sembrava che il peggio fosse passato, il livello era sceso a 3 metri e 57 centimetri. Intorno alle 5, però, è iniziata una salita vertiginosa con le aree golenali, lato Sibari, invase. So che anche il collega sindaco di Corigliano-Rossano è molto preoccupato. Ho sentito la centrale Arpacal e siccome nell’entroterra, in particolare a Cosenza, stanotte c’è stata l’ira di Dio, si teme per il primo pomeriggio l’ondata di piena. Siamo tutti in allerta per questo“.

