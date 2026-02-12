Maltempo Calabria, il forte vento abbatte un albero sulla strada a Polistena: ambulanze sul posto | LIVE

Il Ciclone Nils è arrivato, e lo ha fatto con tutta la sua violenza. La Piana di Gioia Tauro si trova in queste ore nel pieno della tempesta, con raffiche di vento che hanno già superato la soglia critica dei 100km/h. La situazione più critica si registra attualmente a Polistena, dove un grosso albero è stato letteralmente sradicato dalla furia degli elementi, abbattendosi su un’arteria stradale ad altissima densità di traffico.

La carreggiata è attualmente completamente bloccata dal tronco e dalle ramaglie, rendendo impossibile il transito e paralizzando la circolazione in un punto nevralgico per la viabilità locale. Sul luogo dell’incidente sono intervenute tempestivamente diverse squadre dei Vigili del Fuoco e pattuglie dei Carabinieri per mettere in sicurezza l’area e deviare il flusso di auto.

Le immagini che giungono dal posto, e che vi mostriamo nel video a corredo di questo articolo, testimoniano la drammaticità del momento: nel filmato si vede chiaramente un’ambulanza giungere a sirene spiegate facendosi strada tra i mezzi incolonnati.

Al momento, non vi sono notizie certe circa il coinvolgimento di pedoni o automobilisti nel crollo. Le autorità mantengono il massimo riserbo mentre i sanitari operano sul campo; le conseguenze sulle persone restano, dunque, ancora tutte da accertare.

Previsioni: il peggio deve ancora arrivare

Nonostante i danni già ingenti, l’allerta resta massima. Gli esperti confermano che i primi colpi di vento sono solo l’avvisaglia di una perturbazione più profonda: il picco del Ciclone Nils è infatti previsto per la serata, quando l’intensità delle raffiche potrebbe ulteriormente aumentare, mettendo a dura prova la tenuta di alberature e cartellonistica stradale.

La redazione sta monitorando la situazione minuto per minuto per fornire aggiornamenti costanti sulla viabilità e sulle condizioni dei feriti, qualora confermati.

Seguiranno aggiornamenti in diretta.

