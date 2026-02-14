Maltempo Calabria, il sindaco di Corigliano Rossano: “subito ristori”

“Servono soprattutto ristori, perché l’acqua ha invaso case, imprese agricole, zootecniche, ricettive, balneari che rischiano non domani, ma oggi, di fallire”. Lo ha detto il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, in un video pubblicato sul suo profilo Facebook in cui fa il punto della situazione mentre è ancora nelle frazioni devastate dall’esondazione del fiume Crati. “Ancora sull’argine del Crati – ha detto Stasi mentre si trova nelle zone che sono state colpite dall’esondazione in diversi punti del fiume Crati – siamo sul terzo crollo (su almeno 4), che sta invadendo Foggia fino allo Scavolino. Continuiamo a lavorare per fermare i danni già enormi di questo evento perché il Comune può intervenire solo in queste fasi, ma servono risposte su cosa è accaduto e soprattutto sul perché, da 8 anni, ci sono 8 milioni di euro fermi”. Diversi nuclei familiari sono stati evacuati per motivi di sicurezza.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.