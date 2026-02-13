Maltempo Calabria, incontro in Prefettura a Catanzaro sui danni alla viabilità

Il prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa ha convocato oggi il Comitato operativo per la viabilità al fine di focalizzare i primi interventi di messa in sicurezza della viabilità danneggiata dal maltempo. Nel corso della riunione è stata sintetizzata la situazione di percorribilità delle più rilevanti arterie statali e provinciali. Sui tratti statali della provincia e in particolare sulla SS 280 “Dei Due Mari”, sulla SS 18 “Tirrena inferiore”, sulla SS109/bis in direzione “Galleria Sansinato”, sulla SS 106 e SS 19 – si legge in una nota della Prefettura – si sono registrate cadute di alberi e detriti prontamente rimossi, di modo tale che le strade interessate, anche se in alcuni casi con parzializzazione delle carreggiate, sono percorribili per qualsiasi tipo di utenza.

Persistono invece ancora rilevanti criticità su alcuni tratti delle strade provinciali colpite da veri e propri fenomeni franosi che ne hanno imposto la chiusura. In un caso, a Decollatura, in località “Maliprezi”, risultano irraggiungibili 3 famiglie. Negli altri casi non c’è stato isolamento dei residenti.

In questa fase – riporta la nota – l’attività di raccordo posta in essere dalla Prefettura “è indirizzata principalmente a garantire la tutela dell’incolumità delle persone, anche mediante l’adozione, da parte dei Sindaci, di ordinanze di sgombero di alcune abitazioni in via cautelativa ed a raccordare gli interventi di ripristino delle forniture elettriche“.

“Analogamente – prosegue la Prefettura – continuano incessantemente le attività di monitoraggio e di supporto della Protezione Civile regionale, con la quale la Prefettura è in costante contatto, mentre i Vigili del Fuoco hanno effettuato, dalla scorsa notte fino ad ora 113 interventi, prevalentemente per la rimozione di ostacoli lungo la carreggiata nonché per il supporto ai sindaci nell’adozione di provvedimenti di sgombero, anche precauzionale che sono stati assunti“. Solo al termine delle condizioni metereologiche avverse, è stato rilevato, si potranno valutare interventi di ripristino della viabilità del territorio provinciale.

