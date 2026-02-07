Maltempo Calabria, interventi ad Altomonte per il ripristino delle strade provinciali

Il Presidente della Provincia di Cosenza, Giancarlo Lamensa, è intervenuto sulle criticità che hanno interessato il territorio del Comune di Altomonte dopo le ultime precipitazioni, spiegando in una nota che “i lavori di ripristino e messa in sicurezza” della Strada provinciale 120, interessata da un importante smottamento, “prenderanno avvio non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno. L’intervento è già finanziato con 400.000 euro previsti per l’annualità 2026”. “La Provincia di Cosenza è intervenuta con la massima tempestività. Entro un’ora dalla segnalazione – spiega Lamensa – sono stati attivati uomini e mezzi che hanno consentito il ripristino del normale transito lungo la Strada provinciale 131, garantendo fin da subito condizioni di sicurezza per la circolazione. Dalle verifiche tecniche effettuate le criticità registrate risultano connesse al convogliamento delle acque provenienti, principalmente, dalla viabilità comunale e all’accumulo di detriti sui terreni privati attigui, che hanno determinato l’allagamento della sede stradale provinciale”. “Per questo motivo – prosegue Lamensa – stiamo già procedendo con la pulizia delle cunette e con interventi mirati a migliorare il corretto deflusso delle acque, così da prevenire il ripetersi di simili problematiche”.

Riguardo lo storico ponte sul fiume Lao, al km 4+400 della SP9, tra i Comuni di Santa Domenica Talao e Orsomarso, Lamensa ha aggiunto: “le prime verifiche tecniche evidenziano, allo stato attuale, un possibile scalzamento del rivestimento della pila. Sarà necessario attendere l’abbassamento del livello dell’acqua per effettuare controlli più approfonditi. Nel frattempo, la situazione è costantemente monitorata per garantire la massima sicurezza della viabilità”.

“Continueremo a lavorare con attenzione, responsabilità e spirito di collaborazione con tutti gli enti competenti, nell’interesse esclusivo delle comunità locali“, ha concluso Lamensa.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.