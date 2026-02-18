Maltempo Calabria, interventi sulla linea ferroviaria a Paola

A Paola proseguono anche oggi gli interventi di RFI, con l’installazione di frangiflutti lungo la strada litoranea

mareggiata paola calabria

La linea ferroviaria lungo il Tirreno cosentino, esposta alle mareggiate, resta sotto stretto monitoraggio in diversi punti. A Paola proseguono anche oggi gli interventi di RFI, con l’installazione di frangiflutti lungo la strada litoranea, proseguimento del lungomare cittadino, pesantemente danneggiato dalle onde e parallelo ai binari. Una situazione simile si registra a Nord, nel Comune di Belvedere Marittimo, in località Ponte di Ferro, dove le mareggiate continuano a minacciare la linea ferroviaria. Il sindaco Vincenzo Cascini ha segnalato la problematica a RFI, in attesa di interventi.

