Maltempo Calabria, interventi sulla linea ferroviaria a Paola

La linea ferroviaria lungo il Tirreno cosentino, esposta alle mareggiate, resta sotto stretto monitoraggio in diversi punti. A Paola proseguono anche oggi gli interventi di RFI, con l’installazione di frangiflutti lungo la strada litoranea, proseguimento del lungomare cittadino, pesantemente danneggiato dalle onde e parallelo ai binari. Una situazione simile si registra a Nord, nel Comune di Belvedere Marittimo, in località Ponte di Ferro, dove le mareggiate continuano a minacciare la linea ferroviaria. Il sindaco Vincenzo Cascini ha segnalato la problematica a RFI, in attesa di interventi.