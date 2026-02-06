Maltempo Calabria, mareggiata a Paola: crolla la strada, minacciata la ferrovia

La mareggiata che oggi si è abbattuta sul Tirreno cosentino ha provocato ulteriori crolli della strada di prolungamento del Lungomare di Paola, che corre parallela al tracciato ferroviario. L’arteria, posta nella zona nord del lungomare, già danneggiata in passato dalle onde, è stata chiusa al traffico veicolare e pedonale, con un’ordinanza della Polizia municipale. La mareggiata minaccia anche la ferrovia.

