Maltempo Calabria: monitoraggio in Prefettura a Catanzaro, evacuata una famiglia rimasta isolata a Gimigliano

Continua l’analisi e la ricognizione delle necessità di supporto in Prefettura a Catanzaro in conseguenza della nuova ondata di maltempo. “Le ultime intense precipitazioni – si legge in una nota – e le forti raffiche di vento, investendo un territorio comunque già provato, hanno accentuato alcuni fenomeni franosi già in atto, provocato la caduta di alberi lungo le carreggiate e divelto alcuni cartelli pubblicitari. Le squadre dei Vigili del Fuoco, delle forze dell’ordine e del personale tecnico dell’Anas, dei diversi Comuni e della Provincia di Catanzaro, sono al lavoro senza sosta per garantire la sicurezza dei cittadini, rimuovere gli ostacoli, ripristinare le condizioni minime di transitabilità e mettere in sicurezza le aree più colpite. Resta costante l’osservazione dei punti più critici, in particolare nelle zone soggette ad allagamenti e in prossimità di corsi d’acqua, sottopassi e aree a rischio idrogeologico“.

“Tra le situazioni più critiche – spiega la nota della Prefettura – la chiusura del tratto di strada provinciale Marcellinara – Tiriolo, come conseguenza di un fenomeno franoso, con ricorso a viabilità alternativa tuttavia fortemente esposta all’incidenza del transito dei mezzi pesanti che trasportano, in particolare, studenti e per i quali si sta valutando una limitazione temporanea del passaggio nei soli orari utili per l’accesso e l’uscita dalle scuole. Analogo movimento franoso ha interessato la strada provinciale che nel territorio di Pentone consente di raggiungere le comunità della ‘Presila’ dove l’interdizione della circolazione stradale ha implicato, anche in questo caso, il dirottamento dei flussi di traffico sulla viabilità secondaria”.

La Prefettura spiega che vengono rilevate “criticità sulla SS18 nel territorio di Nocera Terinese su cui l’Anas ha assicurato comunque tempi celeri risolutivi. Tecnici dell’Anas e della Provincia sono al lavoro per determinare in questi punti la natura della frana (se ‘da colata’ o di altra natura) per le azioni, anche provvisorie, più appropriate. Rispetto ai tratti stradali interdetti al traffico o con limitazione del senso di marcia è stato predisposto un potenziamento del servizio di vigilanza a cura delle Forze di Polizia con previsione di idonea cartellonistica informativa”.

“Siamo in stretto contatto in sede di Ccs, Centro operativo per la viabilità – ha dichiarato il prefetto Castrese De Rosa – con tutte le componenti, al fine di limitare i disagi ai cittadini e intervenire subito con la ‘somma urgenza’, appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno, per fare fronte alle situazioni più critiche sulla viabilità provinciale“.

Il monitoraggio proseguirà anche nei prossimi giorni per valutare l’impatto delle numerose frane e smottamenti che stanno interessando soprattutto le aree interne e la viabilità secondaria.

Frana a Gimigliano: evacuata una famiglia rimasta isolata

A Gimigliano, sempre nel Catanzarese, è stata disposta l’evacuazione di un nucleo familiare rimasto isolato a seguito di una frana avvenuta in località Visconte, frazione del Comune. Si tratta di due anziani, in buone condizioni di salute, allontanati dalla propria abitazione grazie all’intervento congiunto dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri e della Polizia municipale. Secondo quanto riferito dal sindaco di Gimigliano, Laurea Moschella, troveranno temporanea sistemazione da amici avendo rifiutato la collocazione in una struttura alberghiera.

