Maltempo Calabria, Occhiuto: “onde alte durante tutta la notte, sono ore complicate” | VIDEO

La Calabria fa i conti con una nuova ondata di maltempo caratterizzata da pioggia e soprattutto da forti raffiche di vento che stanno interessando in modo particolare la fascia tirrenica. Le condizioni meteo avverse stanno provocando mareggiate intense, con onde alte e un progressivo peggioramento atteso nelle ore notturne. A lanciare un appello alla prudenza è il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, che ha invitato i cittadini a evitare situazioni di rischio, soprattutto nelle aree costiere maggiormente esposte. Il governatore ha dichiarato: “sono ore complicate perché si sta monitorando il territorio soprattutto la fascia costiera tirrenica della Calabria perché ci sono onde molto alte, saranno ancora più alte all’una stanotte, durante tutta la notte. Vi chiedo soprattutto di essere prudenti, di non transitare nel lungomare e di evitare di essere esposti alle onde in queste ore, nelle ore serali e domani mattina presto. Poi passerà tutto ma innanzitutto grande attenzione alle persone per evitare che ci siano danni alle persone prima di tutto”.

Le autorità regionali stanno seguendo con attenzione l’evolversi della situazione. La raccomandazione è quella di limitare gli spostamenti non necessari. La fase più critica è prevista tra la tarda serata e le prime ore del mattino, quando le raffiche potrebbero intensificarsi ulteriormente. L’invito delle istituzioni è alla massima prudenza: evitare di sostare vicino al mare, non esporsi alle onde e proteggere persone e beni.

