Maltempo Calabria, piena del fiume Amato: binario di linea inattiva rimane sospeso sull’acqua

Le forti piogge che negli ultimi giorni hanno colpito la Calabria hanno causato la piena del fiume Amato, che ha eroso il terreno sotto il tracciato ferroviario della linea Cosenza-Catanzaro. L’erosione ha lasciato un tratto di binario sospeso sopra l’acqua per diversi metri. La linea ferroviaria è inattiva dal 2009 e il tratto interessato si trova nell’area dell’Alto Lametino, in provincia di Catanzaro. In passato erano stati stanziati fondi per interventi finalizzati alla riattivazione della linea.

