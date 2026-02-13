Maltempo Calabria, piogge intense e raffiche oltre i 130km/h: mareggiate e allagamenti sull’Alto Tirreno cosentino | FOTO

L’ondata di maltempo che sta imperversando da ieri sulla Calabria, oltre alla pioggia, è stata caratterizzata da una ventilazione molto intensa. In alcune località le raffiche hanno superato i 120km/h. Il valore più elevato è stato registrato a Motta San Giovanni – Allai, con 137,5km/h, seguito da Melito Porto Salvo (128,5km/h) e Capo Spartivento (oltre 114km/h), nel Reggino. Raffiche superiori ai 100km/h sono state rilevate anche in numerose altre stazioni, sia lungo la fascia costiera sia nelle aree interne e montane. Sono alcuni dei dati registrati dalla rete meteoclimatica del Centro funzionale multirischi di Arpacal.

Sul fronte della pioggia, secondo la stessa Agenzia, nelle ultime 24 ore si sono registrati valori molto elevati in diverse aree interne del Cosentino: Montalto Uffugo ha raggiunto 197millimetri di pioggia cumulata, seguita da Belsito (169,6mm), Domanico (162,2mm), Altilia (159,2mm), Fuscaldo Bosco Cinquemiglia (156,8mm) e Rogliano (148,6mm). Si tratta, sottolinea Arpacal, di quantitativi rilevanti, concentrati in un arco temporale ristretto, che hanno determinato effetti immediati sul reticolo idrografico regionale.

I principali fiumi calabresi hanno registrato un significativo innalzamento dei livelli idrometrici, con onde di piena monitorate in tempo reale attraverso le stazioni di misura distribuite sul territorio. Tra i bacini osservati con particolare attenzione figurano il Crati, il Savuto, il Lao, il Corace e diverse fiumare del Reggino. L’attività di sorveglianza ha consentito di seguire l’evoluzione degli idrogrammi di piena e di fornire tempestivi aggiornamenti agli enti preposti alla gestione delle emergenze.

Piogge intense e mareggiate: allagamenti sull’Alto Tirreno cosentino

Le forti mareggiate di questi giorni hanno provocato allagamenti consistenti nelle aree demaniali marittime dei comuni confinanti di Santa Maria del Cedro e Grisolia, sul Tirreno cosentino. Le amministrazioni comunali hanno interdetto il traffico veicolare e pedonale dei rispettivi lungomare dove l’acqua, grazie all’azione combinata delle onde e delle piogge intense, ha invaso aree pubbliche attrezzate e parcheggi. I flussi di acqua hanno inoltre allagato alcuni sottopassi stradali realizzati al di sotto della SS18 Tirrena inferiore, arrivando fino agli ingressi al piano terra di alcune abitazioni.

Famiglia evacuata a Lamezia Terme dopo una frana

Ancora danni disagi a Lamezia e nel Lametino (Catanzaro) a causa del maltempo in corso che sta provocando smottamenti di terreno e frane in varie zone cittadine e dell’hinterland. Vigili del Fuoco all’opera in particolare in una zona collinare di Lamezia, Zangarona, dove si è verificata una frana che sta interessando una strada e un fabbricato adiacente. Una famiglia è stata evacuata e la zona è stata messa in sicurezza dalla Polizia locale e dalla Protezione Civile.

Preoccupa poi la situazione anche sulla costa, in particolare a Nocera Terinese Marina, dove le onde stanno lambendo la Statale 18. Alcuni lidi sono stati letteralmente spazzati via dai marosi e si registrano ingenti danni alle strutture balneari.

