Maltempo Calabria, pontile sommerso a Gioia Tauro: immagini impressionanti mentre il vento spinge onde enormi sulla costa | VIDEO

Nelle ultime ore la Calabria tirrenica è entrata nella fase più dura di una severa ondata di maltempo, caratterizzata da venti di burrasca, mare in rapido aumento e mareggiate di forte intensità. Tra le immagini più impressionanti di questa giornata spicca quanto sta accadendo a Gioia Tauro, dove il pontile litoraneo viene ripetutamente investito dai marosi, fino a risultare a tratti quasi invisibile: un effetto scenico che però descrive bene l’energia in gioco. Dal punto di vista sinottico, la regione si colloca lungo il bordo attivo di un minimo depressionario profondo posizionato sul Tirreno meridionale. In queste configurazioni, la differenza di pressione tra il vortice ciclonico e le alte pressioni più orientali genera un gradiente barico marcato, capace di innescare un flusso occidentale molto teso.

Le raffiche, sui promontori e sui tratti più esposti, possono raggiungere valori da burrasca forte fino a tempesta, con picchi oltre i 100 km/h tra crinali e settori costieri. L’aspetto più critico, in queste ore, è però la risposta del mare. Il vento sostenuto sul bacino tirrenico produce un treno d’onda lungo e organizzato, che amplifica la sua forza avvicinandosi alla costa, soprattutto dove i fondali favoriscono la frangenza diretta. A Gioia Tauro, l’esposizione del litorale alle correnti tra Ponente e Maestrale rende il pontile un bersaglio diretto: le onde superano più volte la struttura, generando spruzzi, schiuma e un impatto continuo sul manufatto.

Situazioni di questo tipo aumentano sensibilmente il rischio di erosione costiera, ingressioni marine e danni alle infrastrutture litoranee. Per questo è essenziale evitare l’accesso a moli, pontili e passeggiate a mare: anche una singola onda anomala può risultare pericolosa. In giornate così, la prudenza resta la prima misura di sicurezza. Il video di Marygrace è impressionante.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.