Maltempo Calabria, prosegue da 8 giorni il lavoro dei Vigili del Fuoco nel Cosentino | VIDEO

Prosegue dall’11 febbraio il lavoro dei Vigili del Fuoco in provincia di Cosenza, specialmente nel territorio di Cassano allo Ionio, tra la zona dei Laghi di Sibari e contrada Lattughelle, colpito nei giorni scorsi dall’esondazione del fiume Crati: soccorritori fluviali e squadre ordinarie assistono la popolazione recuperando beni dalle case allagate, oltre a mettere in sicurezza le aree interessate da frane e dissesti.

