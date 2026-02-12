Maltempo Calabria: raffiche di 117 km/h a Sant’Elia di Catanzaro

La Calabria continua a essere colpita dal maltempo: una nuova perturbazione, presente da ieri sul territorio, ha portato piogge intense e forti raffiche di vento in gran parte della regione. Nella notte, la Stazione meteorologica Sant’Elia di Catanzaro ha registrato punte di vento fino a 117 km/h. Per oggi la Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione su tutte le zone del versante tirrenico, invitando la popolazione a evitare le aree costiere. Secondo l’Arpacal, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, si prevedono onde fino a 5 metri di altezza.

Ieri sera, nel Vibonese, una persona è rimasta ferita quando un albero è caduto sull’auto su cui viaggiava a causa del maltempo: il conducente è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale. Nelle ultime 24 ore i Vigili del Fuoco sono intervenuti numerose volte per mettere in sicurezza strade e edifici, oltre a rimuovere alberi caduti o a rischio di caduta.

