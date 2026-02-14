Maltempo Calabria, Sbarra: “il governo riconoscerà lo stato di emergenza nazionale”

Il maltempo continua a colpire la Calabria. Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al Sud, Luigi Sbarra: “il governo Meloni interverrà anche questa volta con tempestività per sostenere le amministrazioni locali e il sistema produttivo che stanno affrontando le pesanti conseguenze dell’ondata di maltempo di queste ore in Calabria, riconoscendo lo stato di emergenza nazionale come richiesto dal presidente della Regione Roberto Occhiuto e assicurando la massima collaborazione istituzionale”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.