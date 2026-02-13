Maltempo Calabria, situazione critica a Cosenza: evacuazioni in elicottero e frane nelle frazioni | VIDEO

“Una notte particolarmente difficile per la città di Cosenza, colpita da un’ondata di maltempo che ha provocato criticità diffuse su tutto il territorio comunale. L’azione di prevenzione messa in campo con la pulizia dei fiumi ha consentito di limitare di tanni”. Così il sindaco di Cosenza, Franz Caruso. “Se non avessimo avviato per tempo questo lavoro – ha aggiunto – grazie anche alla collaborazione con Calabria Verde, che da tre anni sottoscrive una convenzione con il Comune di Cosenza per la manutenzione degli alvei dei nostri fiumi e torrenti, oggi ci saremmo trovati di fronte a esondazioni ben più gravi e a conseguenze molto più rilevanti per la comunità”.

Particolarmente critica la situazione a contrada Iassa, attualmente isolata: cinque famiglie saranno evacuate con l’ausilio dell’elicottero dei Vigili del Fuoco e trasferite in alloggi individuati per fronteggiare l’emergenza. Problemi si registrano anche nelle aree interessate dall’esondazione del Busento, nella zona di Molino Irto, collegata a contrada Iassa, e nei pressi di viale Magna Grecia per l’esondazione del Campagnano.

Sopralluoghi sono stati effettuati anche nella frazione di Donnici, dove è stato riscontrato un significativo rischio idrogeologico. L’intera area collinare presenta fenomeni franosi e numerosi tratti stradali sono stati interessati da smottamenti.

Il sindaco Franz Caruso, che ha incontrato il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, proprio in contrada Iassa, ha già avviato un’interlocuzione che ha segnato, da parte dei due rappresentanti istituzionali, una forte intesa e una sinergia “necessaria – ha detto Caruso – per risollevare il nostro territorio dai danni subìti e riportarlo alla normalità”.

La morsa del maltempo si sta attenuando: per domani, sabato 14 febbraio, la Protezione Civile regionale ha spostato il livello di allerta a ‘giallo’.

