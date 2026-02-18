Maltempo Calabria: situazione verso la normalità dopo giorni di esondazioni e frane

La situazione in Calabria sta progressivamente tornando alla normalità dopo diversi giorni di forte maltempo che ha colpito la regione. Per la giornata odierna, la Protezione civile ha classificato l’intero territorio regionale con codice verde. Nel frattempo è iniziata la stima dei danni nelle aree più colpite dalle intense precipitazioni e dal vento, che hanno provocato esondazioni, frane, caduta di alberi e numerosi disagi lungo la costa tirrenica, nelle zone interne e in particolare nel Cosentino. Nel Comune di Cassano allo Ionio le condizioni sono rientrate nella norma dopo l’esondazione del fiume Crati. La piena registrata nel pomeriggio di ieri è stata superata senza ulteriori criticità e il livello del fiume è ora sceso sotto la soglia di attenzione. Durante la notte è stata segnalata soltanto qualche lieve infiltrazione nella zona di Lattughelle. Permane invece una situazione più complessa ai Laghi di Sibari, dove resta da completare la chiusura del secondo argine.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.