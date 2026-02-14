Maltempo Calabria, tante criticità sulla fascia tirrenica: fiume tracima e danneggia condotta idrica a Cetraro

La notte scorsa, il fiume Aron è tracimato a Cetraro, sul Tirreno cosentino, danneggiando una conduttura idrica. La zona mare del Comune è rimasta senza acqua potabile. Tecnici e squadre comunali sono in azione per consolidare l’argine infranto dalla piena e per risolvere il disservizio idrico. A Fuscaldo, nelle ore scorse, sono esondati tre torrenti, il Mercaudo, il Maddalena e il Trappeto. Il loro livello è sceso questa mattina. Il sindaco Giacomo Middea ha chiesto che venga dichiarato lo stato di calamità naturale. Questa mattina, due squadre della Protezione Civile regionale sono entrate in aziona a Tortora per risolvere gli allagamenti che ieri hanno interessato alcune abitazioni dell’area nord del comune rivierasco, prossime al lungomare Sirimarco.

Anche a Scalea, il maltempo ha danneggiato la conduttura idrica che serve l’area del lungomare e di Corso Mediterraneo. Monitoraggio specifico sui canali di scolo delle acque piovane che attraversano l’abitato. Un tratto della strada litoranea in località Fiuzzi a Praia a Mare, adiacente alla linea ferroviaria, è stato danneggiato dalla mareggiata ed è stata interdetta al traffico veicolare e pedonale. La ferrovia, protetta da un muro di protezione, non ha subito danni.

In molti altri Comuni si sono registrati frane, smottamenti, allagamenti di lungomare e abitazioni, oltre a disagi alla viabilità e all’erogazione di acqua e energia elettrica.

