Maltempo Calabria, temporali sul litorale tirrenico: le immagini da Gioia Tauro | VIDEO

Gioia Tauro è stata colpita da un rapido peggioramento delle condizioni meteo nella mattinata di oggi, mercoledì 11 febbraio. Dopo piogge deboli registrate nelle prime ore del giorno, dal settore occidentale si sono uditi i primi tuoni, seguiti in pochi minuti dall’arrivo di un intenso temporale, accompagnato da saette e forti raffiche di vento. Il video a correo dell’articolo, realizzato da Mariano Nisticò, documenta l’intensità delle precipitazioni in atto. La fase di maltempo in Calabria rientra nella sequenza di perturbazioni atlantiche dirette verso l’Italia. La perturbazione sta interessando soprattutto il Centro/Sud e le aree tirreniche restano le più esposte, con rischio di rovesci intensi e temporali improvvisi.

