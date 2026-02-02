Maltempo Calabria, un vortice nel cielo: una tromba marina nelle spiagge di Soverato | FOTO

Le spiagge di Soverato, rinomate per la loro bellezza incontaminata e le acque turchesi, sono state recentemente testimoni di un evento naturale. Un fenomeno atmosferico di grande impatto visivo, una tromba marina, ha fatto capolino sopra l’orizzonte, regalando uno spettacolo mozzafiato a chi ha avuto la fortuna di osservare questo straordinario evento. La tromba marina, una formazione di vortice che si sviluppa tra il mare e il cielo, è un fenomeno che suscita meraviglia per la sua potenza e la sua rara apparizione. Si verifica quando un’area di bassa pressione crea una forte differenza di temperatura tra l’aria calda e quella fredda, dando vita a un ciclone che si estende verticalmente, formando una sorta di “colonna” che si abbassa dal cielo verso la superficie del mare. Sebbene di solito siano di piccola entità, le trombe marine possono essere spettacolari per il loro aspetto scenografico.

In questa occasione, il cielo di Soverato ha ospitato un piccolo tornado marino che ha suscitato curiosità e ammirazione. Il fenomeno è stato avvistato da alcuni residenti e turisti che, pur essendo abituati alla bellezza dei paesaggi locali, non avevano mai assistito a una scena simile. La foto di Mariano Nistico’ è spettacolare.

Sebbene fenomeni come la tromba marina possano sembrare minacciosi, sono generalmente di bassa intensità e non causano danni rilevanti. Tuttavia, il loro aspetto spettacolare e la loro rarità li rendono affascinanti per chi ha il privilegio di osservarli da vicino. La bellezza naturale di Soverato non è solo nei suoi paesaggi mozzafiato, ma anche nella varietà di eventi naturali che la rendono unica.

