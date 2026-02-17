Maltempo Calabria, un’altra gran bella nevicata in Sila nelle ultime ore: le FOTO dalle foreste demaniali di Spina e Pettinascura

Ritorna la neve sui monti del Parco Nazionale della Sila. Nella notte e fino al primo pomeriggio è caduta nuovamente la neve sulla Sila. Fiocchi anche a San Giovanni in Fiore. A quota 1.200 metri sono caduto solo pochi cm di neve ma a 1.600 metri di altitudine sono caduti 15cm di neve fresca. Stupende le immagini del lago Re di Sole e delle foreste demaniali di Spina e Pettinascura nel territorio di San Giovanni in Fiore, dove in alcuni punti la neve accumulata è ancora sopra il metro. Le immagini ci sono state fornite come sempre dal nostro affezionatissimo collaboratore Gianluca Congi.