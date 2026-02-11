Maltempo Calabria, vento da uragano: feriti e treni bloccati, è una notte di paura. Raffiche impressionanti tra Reggio e Melito | DATI

La Calabria sta vivendo ore di autentico terrore a causa di un’ondata di maltempo estremo che non accenna a placarsi. Un maestrale impetuoso sta letteralmente schiaffeggiando il territorio, trasformando la serata in un bollettino di guerra. I danni più gravi si registrano sulle Serre, in Aspromonte e lungo tutta la fascia jonica della provincia di Reggio Calabria, dove la furia degli elementi ha imposto lo stop forzato alle infrastrutture. Proprio sul litorale reggino, la circolazione ferroviaria è attualmente interrotta nel tratto compreso tra Brancaleone e Bovalino. Un ostacolo trascinato dal vento sulla sede ferroviaria impedisce il transito dei treni, isolando di fatto una parte cruciale della linea jonica.

La cronaca si fa drammatica nel territorio di Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia. Sulla strada Nsa 572, tra Monte Cucco e Monte Pecoraro, un albero è crollato improvvisamente su un’auto in transito, schiacciandola sotto il peso dei rami e della furia del vento. Il conducente è rimasto ferito ed è stato prontamente soccorso dai sanitari del 118, per poi essere trasportato d’urgenza in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia e le squadre dell’Anas per tentare di mettere in sicurezza l’area, resa pericolosissima dalle continue raffiche e dalla pioggia battente.

Venti da Uragano: i dati della serata

I dati tecnici che giungono dalle stazioni meteorologiche sono impressionanti e descrivono una situazione paragonabile a quella di un uragano. Sulle colline di Reggio Calabria, in località Allai (comune di Motta San Giovanni), si è sfiorata la soglia dei 140km/h. Anche Melito Porto Salvo registra valori estremi, confermando la violenza di una tempesta che sta mettendo a dura prova la tenuta del territorio.

Ecco le raffiche più violente registrate nelle ultime ore:

137km/h ad Allai (Motta San Giovanni)

ad Allai (Motta San Giovanni) 115km/h a Melito Porto Salvo

a Melito Porto Salvo 107km/h a Capo Spartivento

a Capo Spartivento 102km/h a Chiaravalle Centrale

a Chiaravalle Centrale 96km/h a Siderno

a Siderno 94km/h a Sant’Elia di Catanzaro

a Sant’Elia di Catanzaro 94km/h a Gimigliano (Catanzaro)

a Gimigliano (Catanzaro) 86km/h a Capo Vaticano

a Capo Vaticano 82km/h a Cleto

a Cleto 79km/h a San Ferdinando

Domani l’arrivo del Ciclone Nils: allerta massima

Nonostante la situazione sia già critica, le previsioni per le prossime ore non lasciano spazio all’ottimismo. Quella attuale è solo la fase pre-frontale di un peggioramento ancora più marcato. Domani sarà molto peggio: è infatti previsto l’arrivo del cuore del Ciclone Nils, che porterà con sé un ulteriore inasprimento dei fenomeni atmosferici, con venti ancora più forti e piogge torrenziali. La Protezione Civile raccomanda la massima prudenza e di evitare spostamenti non strettamente necessari.

