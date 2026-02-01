Maltempo Calabria, violenta mareggiata a Cannitello: domenica di paura per le case del borgo | VIDEO

Il litorale di Cannitello sta vivendo ore di profonda apprensione a causa di una violenta mareggiata che ha investito la costa reggina dello Stretto di messina con una forza distruttiva. Le onde, sospinte da un impetuoso vento di tramontana, hanno superato le barriere naturali e artificiali raggiungendo pericolosamente le abitazioni situate a pochi metri dalla riva. La furia del mare, alimentata dal transito di un profondo Ciclone Mediterraneo attualmente posizionato sullo Jonio, ha trasformato il suggestivo scenario dello Stretto di Messina in un teatro di emergenza e paura.

Le testimonianze che giungono dal borgo di Villa San Giovanni descrivono una mattinata drammatica, caratterizzata da raffiche di maestrale che hanno flagellato l’intero Sud Italia, concentrando la loro massima intensità proprio nel corridoio tra la Calabria e la Sicilia. La violenza dell’impatto dell’acqua sulle facciate delle case e lungo le strade costiere ha spinto molti residenti a mettersi in allerta, temendo per l’incolumità delle strutture e per la tenuta del lungomare. Le immagini che arrivano da Cannitello mostrano chiaramente la potenza degli elementi, con la risacca che invade i piani terra e detriti trasportati ovunque dalla forza della tempesta.

L’intera area rimane sotto stretta osservazione mentre il vortice ciclonico continua a dettare legge sul meteo regionale, rendendo i collegamenti marittimi difficili e mantenendo altissimo il livello di allerta per le zone costiere più esposte. La comunità locale resta col fiato sospeso, in attesa di un’attenuazione dei venti che permetta di quantificare i danni di una giornata che resterà impressa nella memoria collettiva per la straordinaria forza del mare.

